SUPERNATION 2013-2023: «Друга Ріка» зіграє два великі концерти у Києві та Львові

24 червня у Києві та 12 серпня у Львові «Друга Ріка» зіграє великі сольні концерти з програмою «SUPERNATION 2013-2023». Знаково, що київський концерт відбудеться в концертній залі Stereo Plaza, де 9 років тому гурт презентував альбом Supernation. У Львові музиканти виступлять у клубі !FESTrepublic. Частина прибутку буде направлена на потреби ЗСУ.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Квитки можна придбати за посиланням:

24 червня, Stereo Plaza – https://bit.ly/43PsbWX

12 серпня, !FESTrepublic – https://bit.ly/3ugXn1p



Напередодні концертів задля демонстрації сили й незламності українського народу, «Друга Ріка» запустила флешмоб, суть якого полягає у фільмуванні своїх суперздібностей підписниками у соцмережах з хештегом #SUPERNATION2023. Переможців флешмобу буде запрошено за лаштунки на концертах у Києві та Львові, більш детально про умови можна дізнатися у соцмережах «Другої Ріки»: Instagram, Facebook та TikTok.

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Публикация от Друга Ріка (@drugarika)

Валерій Харчишин: «Мене надихнули згадати Supernation одразу кілька людей, які «несподівано» почули наші «нові пісні» на радіо та ТБ. Те, що для ДР є очевидним з 2014-го, для них було дивним. Але друзі були щиро здивовані, що пісні написані 9 років тому. Хоч в альбомі Supernation війна не є основною темою і ці пісні не були почутим в 2014-му, вони говорили саме про актуальність пісень, натхненних війною. Ми не написали жодної пісні про «Байрактар» від початку повномасштабного вторгнення, ми кричали про це набагато раніше, але, на жаль, музичні редактори і суспільство були не готові чути занадто «політизовані і неначасі» пісні. Сьогодні ми хочемо заглянути в історію, вказати на причинно-наслідкові зв’язки, аби подібна війна не повернулася більше ніколи».

Основне наповнення концертів складуть пісні альбому Supernation, робота над яким почалася у 2013 році з пісні «Назавжди/НаНаМаНа». У піснях альбому прослідковується гостра критика влади та оголені почуття воєнного стану, а треки «Я чую» та «Хто, якщо не ти?» у нинішніх реаліях звучать, як повчальний висновок та вирок байдужості.

Також на концертах пролунають й улюблені хіти «Другої Ріки» в традиційному «другоріковському» звучанні, за яким сумують прихильники, поки гурт гастролює з акустичною програмою.

Музиканти зазначають, що мета виступів на 10-ому році протистояння росії та 2-ому – повномасштабної війни, не просто розважити та підняти настрій, а надати заряд енергії та сили для подальшої боротьби.