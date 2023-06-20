СБУ викрила зрадника, який хотів завербувати українських пілотів

Контррозвідка Служби безпеки викрила агента рф, який збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані українських військових льотчиків.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадник — військовий пілот у відставці, мешканець окупованого Бердянська, який запропонував росіянам свою співпрацю на початку вторгнення. Колаборант вийшов на одного з командирів 52-го бомбардувального авіаційного полку зс рф, з яким раніше навчався в училищі.

На завдання окупантів зловмисник готував списки пілотів Повітряних сил. Його насамперед цікавили льотчики Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також гелікоптерів Мі-8 та Мі-24.

Зокрема зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і розпитував у них потрібну інформацію, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби. Ці дані росіяни хотіли використати для вербування українських військових.

Слідчі Служби безпеки повідомили зраднику про підозру за держзраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зараз зловмисник переховується від правосуддя на окупованому півдні України. Втім, СБУ проводить комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

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