В Україні стартує програма для підприємців та переселенців, які хочуть долучитися до відбудови

В Україні запускають безоплатну освітню програму Ukraine Rebuilding Task Force для внутрішньо переміщених осіб, підприємців, фахівців і керівників компаній та організацій, які долучатимуться до міжнародних проєктів з відбудови та реконструкції держави, вона доступна на порталі Дія.Бізнес.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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«Програма доступна для представників таких секторів, як архітектура та містопланування, інжиніринг, консалтинг і будівельна галузь. Також взяти участь можуть переселенці й жінки, які працюють або працювали у відповідних галузях», – йдеться у повідомленні.
Малий та середній бізнес навчатимуться будувати співпрацю з міжнародними компаніями. Учасники програми дізнаються, як шукати партнерів чи фінансування за кордоном.
Навчання відбуватиметься в онлайн-форматі та складатиметься з восьми навчальних модулів. Триватиме з вересня 2023 року до травня 2024 року.
Заповнити аплікаційну форму можна до 22 серпня 2023 року.
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