Смаколики літа: ТОП-5 рецептів із полуницею, щоб насолодитися сезоном

Від освіжаючих напоїв до солодких десертів – найкращі страви з полуницею, які надихнуть вас на смачне літо.
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1. Літній фруктовий салат з полуницею і м’ятно-лаймовим соусом
Цей свіжий фруктовий салат поєднує в собі солодку полуницю, ароматну м’ятну нотку та освіжаючий лаймовий соус.
Рецепт: Наріжте полуницю, додайте до неї шматочки інших улюблених фруктів, таких як виноград, персик та апельсин. Змішайте м’яту, сік з лайма, трохи меду та оливкової олії, щоб створити соус. Полийте соусом салат і насолоджуйтесь свіжістю цього страви.
2. Прохолодний полуничний коктейль
Цей коктейль – ідеальний спосіб збавити спрагу та насолодитися багатством смаків полуниці.
Рецепт: В блендері змішайте свіжу полуницю, кубики льоду, трохи цукру та соком лимона. Додайте за смаком м’яту та декоруйте коктейль гілочкою полуниці. Подайте у склянці з трубочкою та насолоджуйтеся цим прохолодним напоєм.
3. Полуничний капкейк з вершковим кремом
Цей солодкий десерт перетворить будь-який літній день у свято для ваших смакових рецепторів.
Рецепт: Приготуйте випічку капкейків за основним рецептом, а потім додайте в тісто нарізану полуницю. Після випікання охолоджені капкейки прикрасьте вершковим кремом із додаванням пюре з полуниці. Зверху можна прикрасити цілі полуниці або стружкою білого шоколаду.
4. Смажена полуниця з м’ятним сирним соусом
Це несподівана комбінація смаків, де солодка полуниця зустрічається зі свіжістю м’яти та ніжністю сирного соусу.
Рецепт: Обсмажте полуницю на розігрітій сковороді з невеликою кількістю оливкової олії, додайте трохи цукру для підсилення солодкості. У блендері змішайте кремовий сир, трохи вершків, свіжу м’яту, цукор та трохи соку з лайма. Подається, обливаючи соусом з м’яти та вершковим сиром.
5. Овочево-полуничний салат з медовим горіховим дресингом
Цей нестандартний салат здивує вас своєю комбінацією овочів, полуниці та солодкого дресингу з меду та горіхів.
Рецепт: Змішайте у великій мисці, порізане листя салату, полуницю, шматочки авокадо та горішки. У іншій маленькій мисці змішайте мед, оливкову олію, лимонний сік та розтерті горішки. Полийте салат цим дресингом і насолоджуйтесь унікальним поєднанням смаків.
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