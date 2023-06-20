У Тамбовській області рф загорівся пороховий завод: відомо про загиблих

У вівторок, 20 червня, у російському Котовську Тамбовської області загорілась будівля порохового заводу. Він знаходиться у близько 350 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє пропагандистське видання «».

За даними російського МНС, повідомлення про вибух надійшло о 14:10.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, вибух стався у цеху №3. Займання у будівлі вдалося швидко загасити.

Попередньо, унаслідок вибуху загинули чотири людини, ще двоє постраждали.

Губернатор Тамбовської області заявив, що причиною пожежі став «людський фактор, це не теракт».

«Працівникам заводу та мешканцям сусідніх населених пунктів нічого не загрожує. Підприємство працює у штатному режимі, технологічний цикл не порушено, виробництво не зупинено», — запевнив він.

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