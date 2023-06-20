У Мистецькому арсеналі відкриється виставка про варіативність мови

У Малій Галереї Мистецького арсеналу 22 червня відкриється виставка «(про)мови» — спільний проєкт української зін-спільноти та художниці Марії Матяшової, в якому проявляється варіативність мови.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Виставка триватиме з 22 по 25 червня в Малій Галереї Мистецького арсеналу, за адресою: вулиця Лаврська, 10. Години роботи: 12:00 – 20:00. Вхід вільний.

«У коловерті насильства й руйнування війни важливим стає все: буденні речі та ритуали; слова підтримки, промовлені до друзів і незнайомців, мова, якою говориш. Усі ці прості речі набувають особливої цінності, формують нас, фіксують невідворотні зміни у сприйнятті світу і новий тип уваги до нього. У просторі виставки мова постає самоцінною, сповненою краси та водночас виняткової вразливості», – розповідають організатори.

Виставку створено в партнерстві з ГО «Спільнота Мистецького арсеналу» в межах реалізації проєкту за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.