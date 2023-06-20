У Раді пропонують штрафувати банки та обмінники за відмову міняти валюту

20 червня депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт, який пропонує ввести адміністративну відповідальність для банків та обмінників за відмову обмінювати стару або «зношену» валюту.

Про це йдеться на сайті Парламенту.

Йдеться про закон №9404 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за незаконну відмову або обмеження у скоєнні готівкових валютних операцій». Його зареєструвала група з понад півсотні депутатів.

Згідно з документом передбачена адміністративна відповідальність за незаконну відмову або обмеження під час готівкових валютних операцій. Сума штрафу та інші деталі наразі невідомі.

Так парламент відреагував на скарги українців про те, що обмінники почали відмовлятися міняти старі долари або пропонувати купити з їх дисконтом. Раніше Chas News пояснював, які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати в Україні.

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