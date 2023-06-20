Кличко відхилив шосту петицію щодо скасування зупинки транспорту під час тривог

Мер Віталій Кличко відхилив шосту петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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Рішення Ради оборони міста Києва, яку очолює Кличко, ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від ДСНС, йдеться у відповіді. За його словами, відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі.
Проте, як відомо, ДСНС не вимагає від міст зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог. У ДСНС повідомляли, що служба влітку минулого року розробила примірний алгоритм дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту (в закладах освіти, у міському транспорті, торговельних закладах), який розміщено на офіційному вебпорталі служби. У ДСНС підкреслили, що примірний алгоритм має інформаційний характер та не містить норм права.
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