Закрите укриття у Києві: чиновник КМДА Роман Ткачук отримав підозру

Слідче управління Нацполіції Києва оголосило підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Ткачука підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків щодо контролю сховищ та укриттів у столиці, що призвело до загибелі людей.

Зазначають, що впродовж перебування на посаді не зміг визначити реальні потреби фонду захисних споруд та не надав жодних пропозицій щодо формування бюджету, контроль за готовністю сховищ також був відсутнім.

Так, лише 3041 з 4655 укриттів у столиці виявилися придатними до використання, решта — зовсім непридатні або обмежено придатні.

Додають, що Ткачук не відреагував я на наказ Департаменту освіти і науки КМДА від 31 серпня. На його підставі до сховищ у навчальних закладах під час повітряних тривог не пускали людей, які не є учнями чи працівниками закладів.

За даними слідства, аби створити хибне уявлення про ефективність своєї роботи підозрюваний наказав створити мапу столичних укриттів. При цьому туди також додавали сховища, що були фактично відсутні або непридатні для використання, що наражало на небезпеку мешканців столиці.

При цьому до мапи укриттів вносились, у тому числі, відомості про захисні споруди (їх адресу, тип, вид, власника, контактний телефон), що були фактично відсутні або не були пристосовані для використання, про що навіть складено акти підрозділами ГУ ДСНС у м. Києві.

Загалом від початку вторгнення до департаменту Ткачука з цього приводу надійшло понад 400 скарг громадян, а також звернення голів РДА, які були залишені без належного реагування.

Правоохоронці вручили підозру Ткачуку на робочому місці. Зараз йому обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня внаслідок падіння уламків ракети під час обстрілу столиці загинули дві жінки та дівчинка. Очевидці розповіли, що вони не змогли потрапити до зачиненого укриття у місцевій поліклініці.

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