Україні вдалося повернути з Угорщини трьох військовополонених

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти трьох з 11 українських військовополонених, які перебувають в Угорщині.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Захисники вже перебувають на території України, їм надають необхідну допомогу.

«Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із росії в Угорщину українських захисників», — додав Ніколенко.

Нагадаємо, 8 червня про російська РПЦ заявила про передачу з росії до Угорщини 11 військовополонених закарпатських угорців. Угорський віце-прем’єр Жолт Шем’єн підтвердив цю інформацію. У МЗС України наголосили, що їх не інформували про плани Угорщини та рф.

19 червня відомство заявило, що усі спроби українських дипломатів встановити прямий контакт із цими громадянами не мали успіху. Їм дозволили зустрітися з родичами, але лише у присутності третіх осіб.

Водночас в Будапешті заперечують свою причетність. Там заявляють,що нібито переговори проводили релігійні установи без участі держави.

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