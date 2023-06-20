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Японія виділить $5 мільйонів на екстрену допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС 

20.06.2023

Уряд Японії вирішив надати п’ять мільйонів доларів, як екстрену допомогу мешканцям територій, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. 

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ 

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Японський уряд має намір надати продовольство, воду, а також предмети гігієни та медикаменти через міжнародні організації, включаючи Всесвітню продовольчу програму та Дитячий фонд ООН – оголосив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Мацуно Хірокадзу.

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