Окупанти замінували охолоджувач ЗАЕС, існує загроза підриву — Буданов

Росіяни замінувалм ставок-охолоджувач на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ГУР Кирило Буданов.

«Станом на зараз певна загроза для АЕС існує, адже вона як перебувала, так і перебуває під окупацією. Знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ до охолоджувачів, які працюють на АЕС. Найстрашніше, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована — замінували саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, велика вірогідність того, що будуть значні проблеми», — сказав очільник розвідки.

Також він розповів деталі щодо підриву дамби Каховської ГЕС. За його словами за пів години до вибуху російське командування наказало підрозділу, який там базувався, швидко зібратися і покинути станцію. А згодом на ГЕС прибула група спецпризначення — «і після цього відбулось що відбулось».

«Є цікавий ще один факт, що всі підрозділи російських окупаційних військ, які знаходилися поряд насправді не знали про те, що ця акція відбудеться. І ця подія застала їх зненацька», — сказав Буданов.

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