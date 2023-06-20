Словаччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

У вівторок, 20 червня Словаччина визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Визнання страшного злочину радянської влади є важливим кроком у відновленні історичної справедливості.

Про це заявив Володимир Зеленський, президент України.

Він подякував парламенту Словаччини за вшанування пам’яті мільйонів безвинно замордованих голодом українців.

«Я вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Вчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинно убієнних», — підкреслив глава держави.

Відзначимо, Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу понад 30 країн світу, а також Католицька церква та Вселенський патріархат.

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