21 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 21 червня
Сьогодні — День літнього сонцестояння, тобто найдовший день у році. У Києві сонце зійде о 04:46, зайде о 21:13, тривалість дня складе — 16 годин 27 хвилин.
Сhas News детально розповідав, що сонцестояння означає з точки зору астрономії і як цей день відзначали в народі.
Також на планеті сьогодні відзначають:
- День йоги,
- День гідрографії,
- День гуманізму,
- День серфінгу,
- День скейтбордингу.
В Україні 21 червня — День працівника служби контролю за регульованими цінами.
А ще — День пекторалі, на честь знайдення у 1971 році під час розкопок Товстої могили поблизу міста Покров у Дніпропетровській області Золотої пекторалі скіфського царя IV століття до н. е.
У Гренландії — Національний день.
У Канаді — День корінних народів.
В США — День штату Нью-Гемпшир.
У Польщі — День підприємця.
У Того — День мучеників.
У Франції — Свято музики.
Єгипет, Ліван, Йорданія, Сирія, Уганда, Пакистан, Об’єднані Арабські Емірати відзначають День батька.
У Північній Ірландії — День приватних роздумів.
Яке релігійне свято 21 червня
У цей день православні віряни вшановують пам’ять великомученика Феодора (Теодора).
Він народився близько 281 року у місті Євхаїт, що на території сучасної Туреччини, був воєводою міста. Феодор сповідував християнство. Римський імператор Ліциній зажадав, щоб Феодор зрікся своєї віри і вклонився ідолам. Той відмовився, за що його піддали тортурам і зрештою розіп’яли.
День ангела 21 червня
Іменини в цей день святкують Василь, Костянтин, Маркіян, Меланія, Павло, Федір.
Які історичні події стались 21 червня
1621 — у Празі Староміській площі стратили 27 учасників чеського повстання проти Габсбургів.
1633 — Галілео Галілей ув’язнений у палаці інквізиції.
1788 — почалася російсько-шведська війна.
1788 — Нью-Гемпшир став дев’ятим штатом США.
1804 — англійський хімік Смітсон Теннант представив звіт Лондонському королівському товариству про відкриття двох нових металів — іридію та осмію.
1851 — у Лондоні відбулась шахова партія між Адольфом Андерсеном та Ліонелем Кізерицьким, яку згодом назвали Безсмертною. Андерсен провів красиву комбінацію, пожертвувавши дві тури, слона і ферзя та оголосивши мат слоном.
1893 — на виставці в Чикаго (США) з’явилося перше колесо огляду.
1898 — Гуам став територією США.
1913 — американка Джорджія Броудвік стала першою жінкою, яка стрибнула з парашутом.
1915 — Казимир Малевич написав «Чорний квадрат».
1963 — кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м Папою Римський — Павлом VI.
1971 — розкопуючи курган Товста Могила поблизу міста Покров у Дніпропетровській області, український археолог Борис Мозолевський знайшов скіфську пектораль царя IV століття до н. е.
1975 — в Америці відбулася прем’єра фільму Стівена Спілберга «Щелепи».
Хто народився 21 червня
1781 — Сімеон-Дені Пуассон, французький фізик і математик.
1905 — Жан-Поль Сартр, франузький письменник, філософ.
1935 — Франсуаза Саган, французька письменниця.
1953 — Беназір Бхутто, прем’єр-міністр Пакистану (1988—1990, 1993—1996).
1955 — Мішель Платіні, французький футболіст, чемпіон Європи (1984), володар трьох «Золотих м’ячів» (1983, 1984, 1985), президент УЄФА (2007—2015).
1962 — Віктор Цой), радянський музикант, лідер гурту «Кіно».
1970 — Тарас Чубай, український музикант, композитор
1982 — Вільям, герцог Кембриджський, старший син Чарльза і принцеси Діани.
1983 — Едвард Сноуден, американський технічний спеціаліст та спецагент, колишній співробітник ЦРУ та Агентства Національної безпеки США, який оприлюднив секретні матеріали АНБ.
1985 — Лана Дель Рей, американська співачка.
1988 — Тарас Тополя, український співак, соліст гурту «Антитіла».
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