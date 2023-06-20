21 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 21 червня

Сьогодні — День літнього сонцестояння, тобто найдовший день у році. У Києві сонце зійде о 04:46, зайде о 21:13, тривалість дня складе — 16 годин 27 хвилин.

Сhas News детально розповідав, що сонцестояння означає з точки зору астрономії і як цей день відзначали в народі.

Також на планеті сьогодні відзначають:

День йоги,

День гідрографії,

День гуманізму,

День серфінгу,

День скейтбордингу.

В Україні 21 червня — День працівника служби контролю за регульованими цінами.

А ще — День пекторалі, на честь знайдення у 1971 році під час розкопок Товстої могили поблизу міста Покров у Дніпропетровській області Золотої пекторалі скіфського царя IV століття до н. е.

У Гренландії — Національний день.

У Канаді — День корінних народів.

В США — День штату Нью-Гемпшир.

У Польщі — День підприємця.

У Того — День мучеників.

У Франції — Свято музики.

Єгипет, Ліван, Йорданія, Сирія, Уганда, Пакистан, Об’єднані Арабські Емірати відзначають День батька.

У Північній Ірландії — День приватних роздумів.

Яке релігійне свято 21 червня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять великомученика Феодора (Теодора).

Він народився близько 281 року у місті Євхаїт, що на території сучасної Туреччини, був воєводою міста. Феодор сповідував християнство. Римський імператор Ліциній зажадав, щоб Феодор зрікся своєї віри і вклонився ідолам. Той відмовився, за що його піддали тортурам і зрештою розіп’яли.

День ангела 21 червня

Іменини в цей день святкують Василь, Костянтин, Маркіян, Меланія, Павло, Федір.

Які історичні події стались 21 червня

1621 — у Празі Староміській площі стратили 27 учасників чеського повстання проти Габсбургів.

1633 — Галілео Галілей ув’язнений у палаці інквізиції.

1788 — почалася російсько-шведська війна.

1788 — Нью-Гемпшир став дев’ятим штатом США.

1804 — англійський хімік Смітсон Теннант представив звіт Лондонському королівському товариству про відкриття двох нових металів — іридію та осмію.

1851 — у Лондоні відбулась шахова партія між Адольфом Андерсеном та Ліонелем Кізерицьким, яку згодом назвали Безсмертною. Андерсен провів красиву комбінацію, пожертвувавши дві тури, слона і ферзя та оголосивши мат слоном.

1893 — на виставці в Чикаго (США) з’явилося перше колесо огляду.

1898 — Гуам став територією США.

1913 — американка Джорджія Броудвік стала першою жінкою, яка стрибнула з парашутом.

1915 — Казимир Малевич написав «Чорний квадрат».

1963 — кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м Папою Римський — Павлом VI.

1971 — розкопуючи курган Товста Могила поблизу міста Покров у Дніпропетровській області, український археолог Борис Мозолевський знайшов скіфську пектораль царя IV століття до н. е.

1975 — в Америці відбулася прем’єра фільму Стівена Спілберга «Щелепи».

Хто народився 21 червня

1781 — Сімеон-Дені Пуассон, французький фізик і математик.

1905 — Жан-Поль Сартр, франузький письменник, філософ.

1935 — Франсуаза Саган, французька письменниця.

1953 — Беназір Бхутто, прем’єр-міністр Пакистану (1988—1990, 1993—1996).

1955 — Мішель Платіні, французький футболіст, чемпіон Європи (1984), володар трьох «Золотих м’ячів» (1983, 1984, 1985), президент УЄФА (2007—2015).

1962 — Віктор Цой), радянський музикант, лідер гурту «Кіно».

1970 — Тарас Чубай, український музикант, композитор

1982 — Вільям, герцог Кембриджський, старший син Чарльза і принцеси Діани.

1983 — Едвард Сноуден, американський технічний спеціаліст та спецагент, колишній співробітник ЦРУ та Агентства Національної безпеки США, який оприлюднив секретні матеріали АНБ.

1985 — Лана Дель Рей, американська співачка.

1988 — Тарас Тополя, український співак, соліст гурту «Антитіла».

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