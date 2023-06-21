Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 21 червня 2023 року

За минулу добу Сили оборони знищили 540 окупантів, 9 танків та 35 БПЛА.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на ранок 20 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,

танків — 4006 (+9) од,

бойових броньованих машин — 7771 (+21) од,

артилерійських систем — 3920 (+32) од,

РСЗВ — 615 (+1) од,

засоби ППО — 375 (+3) од,

літаків — 314 (+0) од,

гелікоптерів — 306 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3428 (+35),

крилаті ракети — 1214 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6667 (+22) од,

спеціальна техніка — 539 (+8).

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