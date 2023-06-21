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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 21 червня 2023 року

21.06.2023

За минулу добу Сили оборони знищили 540 окупантів, 9 танків та 35 БПЛА.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на ранок 20 червня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків — 4006 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 7771 (+21) од,
  • артилерійських систем — 3920 (+32) од,
  • РСЗВ — 615 (+1) од,
  • засоби ППО — 375 (+3) од,
  • літаків — 314 (+0) од,
  • гелікоптерів — 306 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3428 (+35),
  • крилаті ракети — 1214 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн —  6667 (+22) од,
  • спеціальна техніка — 539 (+8).

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