Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 21 червня 2023 року

За минулу добу Сили оборони знищили 540 окупантів, 9 танків та 35 БПЛА.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні втрати ворога станом на ранок 20 червня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,
- танків — 4006 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 7771 (+21) од,
- артилерійських систем — 3920 (+32) од,
- РСЗВ — 615 (+1) од,
- засоби ППО — 375 (+3) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 306 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3428 (+35),
- крилаті ракети — 1214 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6667 (+22) од,
- спеціальна техніка — 539 (+8).
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