Пентагон переоцінив допомогу Україні на понад $6 млрд: що це означає

Пентагон переоцінив вартість зброї, яку він відправив в Україну на $6,2 млрд за останні два роки. Це сталося через бухгалтерську помилку. Цей надлишок використають для майбутніх пакетів заходів безпеки.

Про це пише Associated Press.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що детальний аналіз бухгалтерської помилки виявив, що військові служби використали вартість заміни вилученого із запасів Пентагону та відправленого в Україну обланання замість його балансової вартості.

За її словами, остаточні розрахунки показали, що помилка склала $3,6 млрд у поточному фінансовому році та $2,6 млрд у минулому фінансовому році, який завершився 30 вересня 2022 року.

Згідно з попередніми оцінками, оголошеними 13 червня, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну США виділили понад $40 млрд на воєнну допомогу Києву, однак фактично надали її менше, ніж на $34 млрд.

Видання зазначає, що таким чином, Пентагон тепер має додаткові кошти, які можна використовувати для підтримки України в її контрнаступі, і немає потреби узгоджувати між Білим домом і Конгресом ще один пакет військової допомоги нашій країні.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що 21 червня США оголосять про новий пакет допомоги Україні.

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