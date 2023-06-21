Біля Феодосії після «бавовни» пошкоджено залізницю (відео)

В ніч на 21 червня в окупованому Криму було пошкоджено ділянку залізниці поблизу Феодосії — ймовірно, в результаті диверсії українських партизанів.

Про це повідомив Сергій Аксьонов, очільник окупаційної адміністрації півострова, але причин того, що сталося, не назвав.

«У районі Феодосії пошкоджено залізничне полотно. Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає», — повідомив Аксьонов.

Його радник Олег Крючков додав, що «у звʼязку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички. Пасажирів зі станцій Феодосія та Владиславівка відправлять автобусами».

Про причини пошкодження залізничного полотна окупанти не розповідають, але місцеві кажуть, що чули вибух і публікують відео на якому нібито зображений момент підриву.

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