MEGOGO безкоштовно транслюватиме події Книжкового Арсеналу

Медіасервіс MEGOGO ексклюзивно транслюватиме події з ХІ Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Читай також: Стартував хіт-парад «МУВ» від радіо «Сільпо»: ГО «УААСП» оголосила про співпрацю з мережею супермаркетів

Пряма трансляція розпочнеться 22 червня о 17:50 за київським часом з промо-відео з кураторами програм, кураторкою фокус-теми — Наталією Гуменюк та представницями інституцій, які презентують свої спецпрограми — Тетяна Терен (Український ПЕН) та Олена Гончарук (Довженко-Центр).

Продовжить програму о 18:00, дискусія українських військовослужбовців «Демократія і війна», на якій учасники обговорять що таке армія демократичної країни та якою є справжня ціна демократії. Також, о 20:00 транслюватиметься дискусія «Наш Крим: на сторінках книжок», під час якої учасники спробують поставити запитання до майбутнього крізь призму літератури та знайти на них відповіді. Яким ми бачимо Крим у сучасних книжках про нього? Яку унікальність погляду привносять у літературу кримські автори? І головне: чи може література стати справді ефективним інструментом у процесі реінтеграції Криму після перемоги України?

Перегляд подій Книжкового Арсеналу на MEGOGO буде безкоштовним навіть для незареєстрованих користувачів. Усі охочі можуть приєднатись із будь-якого пристрою, що підтримує медіасервіс: Smart TV, комп’ютери, смартфони та інші девайси, підключені до інтернету. Після завершення прямої трансляції – перегляд буде доступним у записі.

Глядачі MEGOGO зможуть поринути в атмосферу Книжкового Арсеналу з різних куточків України та світу. Трансляція подій розпочнеться о 17:00 22 червня, переглянути її можна за посиланням.

Нагадаємо, що MEGOGO виступає партнером Книжкового Арсеналу вже не вперше. У 2021 році медіасервіс забезпечував трансляцію подій десятого міжнародного фестивалю.