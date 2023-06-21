У частині Києва та Київській області пропало світло

За інформацією ДТЕК, у середу 21 червня у частині Шевченківського, Святошинського, Солом’янського, Голосіївського та Подольського районів відбуваються екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК «Укренерго».

«У високовольтних мережах центрального регіону НЕК «Укренерго» виникли ускладнення в роботі. Диспетчерський центр «Укренерго» застосував екстрені відключення в деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації», — йдеться у повідомленні «Укренерго».

Ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення. Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.

Також екстрені відключення тривають у Бучанському районі.

«Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі. Про час відновлення електропостачання повідомимо додатково», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.