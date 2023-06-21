У Раду внесли постанову про визнання Білорусі країною-агресоркою

У Верховній Раді України зареєстрували постанову, в які пропонуються визнати Білорусь країною-агресоркою.
Як передає Amazing Ukraine, текст постанови №9397 оприлюднений на сайті парламенту.
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У тексті зазначається, що Україна залишається об’єктом збройної агресії з боку рф, у тому числі через підтримку та забезпечення масштабних терористичних атак із території Білорусі. Білорусь дозволяє використовувати свою територію, повітряний простір та інфраструктуру для вторгнення на суверенну територію України серед іншого для базування ракетних підрозділів, підрозділів військово-космічних сил росії, систематичних обстрілів України, проникнення диверсійно-розвідувальних груп на територію України, у тому числі сформованих із військовослужбовців з Білорусі і т.і.
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