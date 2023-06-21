Українська співачка Анна Трінчер презентувала історію з життя, про яку мовчала довгий час, композицію «Кропива».
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«Кропива» стала зізнанням, якою може бути любов, що зав‘язує очі одному з партнерів заради бажань іншого. Така історія стала близькою Анні в минулому, але саме зараз співачка наважилась поділитися нею за допомогою своєї творчості.
«Любов може бути складною та заплутаною, іноді приносити розчарування або страждання, іноді по-справжньому жалити, але, разом з тим, ця сама любов може дати силу й віру в себе. Після складних, аб‘юзерських стосунків в минулому я присвятила багато часу, щоби по-чесному полюбити себе, виховати в собі стрижень сили та впевнено боротися за свої бажання. Я співаю про те, що ще десь крається в моїй душі, ніби нерозкрита та недоговорена частина мене, але тепер я хочу випускати всі думки на волю та розкривати свої нові сторони», — коментує співачка.
Композиція «Кропива» стала першою піснею, яка розкриває новий виток творчості Анни Трінчер.
Вперше почути трек з живим звуком можна на концертах співачки, адже наступного місяця Анна відправляється у всеукраїнський тур «Лише ти і я» — 9 червня Луцьк, 10 червня Житомир, 11 червня Рівне, 12 червня Чернівці, 19 червня Вінниця, 20 червня Одеса, 25 червня Львів, 12 липня Ужгород, 13 липня Івано-Франківськ, 15 липня Хмельницький.
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