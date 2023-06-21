СБУ затримала агента ФСБ, який готував нові удари по електропідстанціях у п’яти областях України

В Україні затримали російського агента, який готував нові удари рф по електропідстанціях в 5 областях України.

Про це повідомляє СБУ.

Зловмисником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії «Укренерго», який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електроенергії.

Правоохоронці встановили, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в «сплячий режим», після 24 лютого 2022 року ФСБ «активувала» свого агента.

У СБУ додають, що чоловіка затримали у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ.

За даними відомства, він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей, повідомляв про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після російських обстрілів.

Розвіддані ворог використовував для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України, додають у СБУ.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою.

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