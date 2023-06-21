США оголосили новий пакет допомоги Україні на $1,3 млрд.

Про це на Конференції з відбудови України, метою якої є залучення міжнародних інвестицій для відновлення країни після російського вторгнення, повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами США збирається інвестувати понад $520 млн, щоб допомогти Україні капітально відремонтувати свою енергетичну мережу, більше половини якої зруйнувала росія.

Також Штати виділять $657 млн на допомогу в модернізації пунктів пропуску на кордоні України, її залізничних ліній, портів та іншої критичної інфраструктури, яка з’єднує країну з вами, дозволяючи їй більш ефективно обмінювати більше товарів різними шляхами.

Крім того, США додатково спрямують $100 млн на оцифрування митних та інших систем України, щоб збільшити швидкість і подолати корупцію. Ще $35 млн підуть на допомогу українським підприємствам і підприємцям через фінансування та страхування, що зменшує ризики для інвесторів в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через бухгалтерську помилку Пентагон переоцінив допомогу Україні на понад $6 млрд. Проте цей надлишок використають для майбутніх пакетів заходів безпеки.

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