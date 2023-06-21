Відбудова України: понад 50 країн зібралися на конференції у Лондоні

Сьогодні, 21 червня у Лондоні розпочинається конференція з відбудови України. Представники понад 50 країн світу з’їхалися до столиці Британії.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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“Україні необхідна допомога не лише в захисті від російської агресії та поверненні своїх територій, а й у відбудові країни – формуванню міцної демократії та сильної армії, аби у подальшому мати змогу стримувати агресора”

Такі завдання західних союзників України окреслив під час візиту до Лондона держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Голос Америки. За словами Блінкена, під час конференції США оголосить новий пакет допомоги Україні.

Під час конференції будуть обговорювати не лише участь урядів та фінансових інституцій у відновленні України, але і приватного сектора. Приватний бізнес будуть заохочувати інвестувати у відбудову України. Йтиметься і про євроатлантичну інтеграцію України, інновації, розбудову нової енергетики України, інформаційні технології на шляху до відбудови.

Організатори конференції планують провести окремий захід для українського та іноземного бізнесу. Для цього до Лондона відправилася ще й делегація українських підприємців.

У перший день конференції будуть обговорені такі питання:

швидке відновлення зруйнованої інфраструктури;

довгострокове відновлення;

реформи, необхідні для повоєнної відбудови та розвитку торгівлі та інвестицій;

інвестиції у людський капітал;

відбудову та повоєнну стратегію розвитку енергетики;

механізми страхування приватних інвестицій.

У другий день:

Повоєнну відбудову житла;

Цифрову відбудову та розвиток технологічного сектору;

Роль місцевої влади у відновленні та відбудові України;

Гуманітарне розмінування.

Головним для України на цій конференції буде залучення коштів у проекти швидкого відновлення. Також – залучення приватних інвестицій та розвиток регіонів.

Важливий акцент українська сторона буде робити і на залученні фінансування для покриття дефіциту держбюджету. Перші позитивні новини щодо цього з’явилися ще напередодні початку конференції. Так, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити для допомоги України 50 млрд євро на наступні чотири роки.