«Ідіотів при владі в рф не багато»: Буданов прокоментував загрозу ядерного удару

Росія не піде на ядерний удар по Україні. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі журналу The Economist.
Він наголосив, що дев’ять років вивчення російської агресії дають йому унікальну можливість оцінити ризики ядерної ескалації.
«Як керівник розвідки я прямо кажу, що цього не станеться. При всій моїй неприязні до рф, ідіотів у керівництві там не так багато», — стверджує Буданов.
При цьому він впевнений, що мир неможливий без стратегічної поразки росії і «переформатування влади» в ній.
«Або всі вийдуть із війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає», — підкреслив голова ГУР.
Нагадаємо, напердодні президент США Джо Байден назвав «реальними» погрози президета рф путіна застосувати тактичну ядерну зброю.
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