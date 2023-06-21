«Ідіотів при владі в рф не багато»: Буданов прокоментував загрозу ядерного удару

Росія не піде на ядерний удар по Україні. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі журналу The Economist.

Він наголосив, що дев’ять років вивчення російської агресії дають йому унікальну можливість оцінити ризики ядерної ескалації.

«Як керівник розвідки я прямо кажу, що цього не станеться. При всій моїй неприязні до рф, ідіотів у керівництві там не так багато», — стверджує Буданов.

При цьому він впевнений, що мир неможливий без стратегічної поразки росії і «переформатування влади» в ній.

«Або всі вийдуть із війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає», — підкреслив голова ГУР.

Нагадаємо, напердодні президент США Джо Байден назвав «реальними» погрози президета рф путіна застосувати тактичну ядерну зброю.

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