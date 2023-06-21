«Це не голлівудський фільм»: Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ дається нелегко

Контрнаступ ЗСУ йде «повільніше, ніж хотілося б». Однією з причин цього є замінування росіянами величезної території.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

«Дехто вважає, що це голлівудський фільм, і очікує результатів вже зараз. Це не так. На карту поставленні життя людей», — наголосив голова держави.

Зеленськйи пояснив, що наступ дається нелегко, оскільки 200 тис. кв. км української території заміновані російськими військами.

«Що б не хотіли деякі, включаючи спроби тиску на нас, з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне», — додав президент.

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