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Philip Morris інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва на Львівщині

21.06.2023

Philip Morris інвестує понад 30 мільйонів доларів у запуск нового виробництва на Львівщині.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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Це дозволить компанії повністю задовольнити внутрішній попит, кажуть у підприємстві. 

Підготовчі роботи щодо майбутньої фабрики почнуться в липні 2023 року. Компанія очікує, що виробництво буде запущено в першому кварталі 2024 року.

«На новій фабриці працюватиме понад 250 людей, переважно на виробництві. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства Philip Morris», – кажуть у компанії.

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