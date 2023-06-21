Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором: яка реакція Китаю

Президент США Джо Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна диктатором, коли коментував інцидент із збиття китайської повітряної кулі. Таку заяву він зробив на заході зі збору коштів на свою виборчу кампанію в Каліфорнії, пише Reuters.

«Причина, чому Сі Цзіньпін був дуже незадоволений, коли я збив ту повітряну кулю з двома вагонами шпигунської апаратури, була в тому, що він не знав про цю кулю. А це диктаторам дуже не подобається — коли вони не знають, що відбувається», — сказав голова Білого дому.

В МЗС КНР у відповідь звинуватили Байдена у «публічній політичній провокації».

«Ці зауваження є абсурдними і вкрай безвідповідальними. Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією. Китай висловлює своє сильне невдоволення і протест», — наголосила речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Bloomberg.

Нагадаємо, 19 червня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Пекін, де зустрівся з керівництвом КНР. Після цього Сі Цзіньпін заявив, що США і Китай «досягли прогресу» з низки питань. Байден тоді теж заявив про прогрес у відносинах між країнами.

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