У застосунку “Дія” з’явилася послуга автоматичного закриття ФОП

Послуга автоматичного закриття ФОП стартувала у “Дії”. Про це зранку 21 червня повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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Послуга із закриття ФОП — повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не треба довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор, пояснив міністр.
“Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки. Вам треба тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі “Дія”, — зазначив Федоров.
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