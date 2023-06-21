У «Дії» з’явилась нова військова облігація «Нова Каховка»

У застосунку «Дія» з’явилась можливість придбати нову іменну облігацію «Нова Каховка». Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації.

«Облігація «Нова Каховка» в «Дії» — це ще один дієвий спосіб допомоги. Придбайте, щоб підтримати економіку держави, допомогти Силам оборони та отримати гарантований прибуток», — наголосив міністр Михайло Федоров.

Дата погашення облігації — 1 травня 2024 року, ставка — 18,2%. Як зазначено в застосунку при купівлі облігації, її номінальна вартість 1000 грн. Але купити облігацію можна за дешевшою ціною – 862 грн. У дату погашення на картку єПідтримка інвестору надійде 1000 грн за одну облігацію.

Купівля військових облігацій — це інвестиція в мирне майбутнє та гарантований прибуток для кожного вкладника. Кожна гривня з облігацій підтримує економіку країни та допомагає армії, а потім повертається на ваш рахунок.

суму вкладу та відсоток — на картку єПідтримка

У Мінцифрі також повідомили, що 21 червня розпочалася виплата за облігацію «Маріуполь». суму вкладу та відсоток надійде на картку єПідтримка. За бажанням, їх можна одразу інвестувати у нові облігації.

Як придбати військову облігацію у «Дії»:

зайдіть у застосунок «Дія»

натисніть Військові облігації на головному екрані

виберіть облігацію, партнера й кількість

підпишіть та оплатіть будь-якою карткою

облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.

Які військові облігації можна придбати у «Дії»:

Окрім нової облігації «Нова Каховка» у «Дії» також доступні іменні військові облігації «Сімферополь», «Ялта», «Севастополь» та «Донецьк».

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