Український бренд одягу Must Have запустили ініціативу із забезпечення жінок-військових формою. Спільно з Arm Women Now, які шиють літню військову форму для жінок, український бренд передаватиме на фронт військові футболки.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.
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Купуючи базову футболку бренда, клієнти передають військову футболку захисницям на фронті – так працюватиме ініціатива, кажуть у Must Have.
Вартість однієї футболки – 999 гривень. Команда планує передати жінкам 500 хакі-футболок. Придбати футболки можна на сайті бренда й у магазинах у Києві, Львові.
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