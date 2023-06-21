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Бренд одягу “Must Have” запустили ініціативу із забезпечення жінок-військових формою 

21.06.2023

Український бренд одягу Must Have запустили ініціативу із забезпечення жінок-військових формою.  Спільно з Arm Women Now, які шиють літню військову форму для жінок, український бренд передаватиме на фронт військові футболки. 

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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Купуючи базову футболку бренда, клієнти передають військову футболку захисницям на фронті – так працюватиме ініціатива, кажуть у Must Have. 

Вартість однієї футболки – 999 гривень. Команда планує передати жінкам 500 хакі-футболок. Придбати футболки можна на сайті бренда й у магазинах у Києві, Львові.

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