Український бренд одягу Must Have запустили ініціативу із забезпечення жінок-військових формою. Спільно з Arm Women Now, які шиють літню військову форму для жінок, український бренд передаватиме на фронт військові футболки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

Купуючи базову футболку бренда, клієнти передають військову футболку захисницям на фронті – так працюватиме ініціатива, кажуть у Must Have.

Вартість однієї футболки – 999 гривень. Команда планує передати жінкам 500 хакі-футболок. Придбати футболки можна на сайті бренда й у магазинах у Києві, Львові.