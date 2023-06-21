В Україні можна публічно співати пісні Віктора Цоя — держагенство

Радянський рок-музикант Віктор Цой не включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, і тому його пісні та творчість не підлягають забороні на публічне виконання в Україні.

Про це Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти повідомило у відповідь на запит агентства «Українські новини».

У відомстві пояснили, що згідно з нормами закону заборонено публічне виконання пісень виконавців, які мають громадянство держави-агресора. Проте Віктор Цой загинув 15 серпня 1990 року ще до розпаду СРСР та утворення сучасної росії. Відповідно він мав лише радянське громадянство і не встиг отримати російське.

Скандал з піснями Віктора Цоя

3 червня у Львові стався мовний конфлікт між народним депутатом від партії «Голос» Наталією Піпою та підлітком з Одеси, який співав пісні Цоя. Парламентар викликала поліцію, оскільки хлопець у відповідь на зауваження почав лаятися та відмовився припинити співати російськомовні пісні музиканта.

У результаті правоохоронці склали на підлітка протокол за дрібне хуліганство за образу депутатки. Спочатку його помістили до притулку для неповнолітніх, а потім відпустили додому до Одеси.

При цьому Мінкультури не змогло пояснити чи можна в Україні публічно виконувати пісні Цоя та перенаправило запит до Держмистецтв.

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