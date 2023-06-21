Гелікоптери ЗСУ отримають німецьку систему протидії ракетам (фото)

Німецька компанія Hensoldt передасть Україні бортові системи захисту від ракет AMPS, якими оснастять гелікоптери ЗСУ.

«З поставкою AMPS ми забезпечуємо підвищення обороноздатності українських гелікоптерів. Інтегруючи системи на платформу, ми захистимо екіпажі від широкого спектру загроз, в тому числі від ракет «земля-повітря» і «повітря-повітря», — заявила Таня Альтманн, керуючий директор компанії.

Замовлення включає 16 комплектів AMPS. Зазначається, що вартість контракту становить «двозначне число мільйонів».

Інтеграцію систем бортового захисту в українські вертольоти проведе чеське підпримєство LOM Praha, яке пропонує модернізацію вертольотів типу Ми-8, Ми-17 та Ми-24.

AMPS: особливості системи протидії ракетам

AMPS (Airborne Missile Protection System) — це бортова система протиракетного захисту для вертольотів і літаків розроблена компанією Hensoldt. Її модульна конструкція дозволяє легко підлаштуватись відповідно до конкретних експлуатаційних вимог та різних профілів завдань.

Система включає набір сенсорів, які, в залежності від комплектації, складаються з системи камер для огляду у всіх ракурсах, детекторів лазерного та радіолокаційного випромінювання. AMPS аналізує загрози, сигналізує про них, здійсню автоматичний відстріл теплових пасток.

Інтеграція цієї системи є актуальною через велику кількість загроз з боку ворожих зенітних комплексів з ракетами з тепловою головою самонаведення, а також чисельних ПЗРК.

Hensoldt вже оснастила своєю системою бортового захисту більше 2 тисяч різних летальних апаратів. Зокрема, у 2022 році компанія отримала замовлення від Бундесвера на оснащення AMPS всіх 82 вертольотів NH90, які знаходяться на озброєнні сухопутних сил.

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