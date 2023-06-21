Країни ЄС погодили новий пакет санкцій проти росії

Комітет постійних представників країн ЄС схвалив 11-й пакет санкцій проти росії. Про це повідомляє шведське головування у Раді ЄС.

«Пакет включає заходи, направлені на протидію обходу санкцій, та нові списки осіб», — йдеться у повідомленні.

Також посли ЄС погодили виділення додаткових €3,5 млрд до Європейського фонду миру, з якого фінансується військова допомога Україні.

«Сьогодні посли ЄС схвалили виділення додаткових €3,5 мільярда (у цінах 2018 року) до Європейського фонду миру. Це рішення підтверджує відданість ЄС підтримці своїх партнерів у сфері безпеки і оборони», — інформує шведське головування у Раді ЄС.

Довідка: Комітет постійних представників — об’єднання глав (послів) і членів постійних представництв країн Євросоюзу. Установа готує засідання Ради ЄС: веде переговори щодо порядку денного і попередньо розглядає питання, чимало з яких згодом лише формально ухвалюють.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.