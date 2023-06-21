СБУ склала список російських організацій, які загрожують держбезпеці України

Служба безпеки підготувала список політичних партій та громадських організацій рф, які загрожують державній безпеці України.

До переліку поки увійшли усі п’ять парламентських партій та вісім громадських обʼєднань. Програмні цілі та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни.

Так, до списку потрапили:

політична партія «Единая россия»;

політична партія «Справедливая россия — патриоты — за правду»;

політична партія «Либерально-демократическая партия россии»;

політична партія «Новые люди»;

політична партія «Коммунистическая партия российской федерации»;

громадська організація «Молодая гвардия единой россии»;

добровольчий молодіжний громадський рух «Волонтерская рота боевого братства»;

дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух «Юнармия»;

громадсько-державний рух дітей та молоді «Движение первых»;

громадська організація «Российский союз молодежи»;

громадський рух «Общероссийский народный фронт»;

благодійний фонд «Добро и дело»;

громадська організація «Российская ассоциация защиты религиозной свободы».

В Україні заборонена будь-яка діяльність цих організацій, а також заборонено співробітництво з ними для українських установ.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.