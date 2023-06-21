Латвія передасть Україні усі свої військові гелікоптери — прем’єр

Від початку повномасштабної війни Латвія витратила на допомогу Україні 1,3% свого ВВП.

Про це заявив премʼєр-міністр Латвії Крішʼяніс Каріньш на Конференції з відновлення України в Лондоні.

«У такій маленькій країні як Латвія, якщо ми можемо витратити 1,3% нашого ВВП, то ви теж можете. Ми не найбагатша нація, але це можливо зробити», — наголосив латвійський премʼєр.

Каріньш розповів, що Латвія вже передала Україні усі свої переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, а також готується до передачі усі військових гелікоптерів.

«У нас є флот гелікоптерів, зараз ми перефарбовуємо останні, що залишилися, щоб вони були придатні до використання і мали гарний вигляд — ми відправляємо їх в Україну», — сказав прем’єр.

Нагадаємо, у серпні минулого року Збройні сили України отримали від Латвії чотири вертольоти Мі-17 та Мі-2.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.