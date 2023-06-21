Росіянам знову примарились бойові українські комарі та знищення такої кількості Рatriot, якої у ЗСУ навіть немає

Редакція Сhas News опублікувала черговий тижневий огляд російської пропаганди та її спростування.
З 15 по 21 червня в медіа-просторі ширилось таке:
- ❌ Очільник ГУР Кирило Буданов поранений, його вивезли на лікування в Німеччину
- ❌ Головнокомандувач ЗСУ вбитий. А якщо ні, то теж за кордоном.
- ❌ Російські військові знищили кілька установок HIMARS.
- ❌ Україна інсценувала ракетну атаку на Київ, щоб справити враження на африканську делегацію.
- ❌ А саму делегацію із Південної Африки під час висадки у Польщі безпідставно «принизили».
- ❌ Україна продовжує роботу над брудною бомбою.
- ❌ Україну намагається нажитись на спадку колишнього прем’єра Італії Берлусконі.
- ❌ Під Києвом знищено п’ять комплексів Рatriot.
- ❌ Бонус: бойові українські комарі та птахи знову в дії!
Детальне спростування цих фейків та маніпуляцій читайте в матеріалі Сhas News Огляд і спростування пропаганди за 15—21 червня.
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