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Росіянам знову примарились бойові українські комарі та знищення такої кількості Рatriot, якої у ЗСУ навіть немає

21.06.2023

Редакція Сhas News опублікувала черговий тижневий огляд російської пропаганди та її спростування.

З 15 по 21 червня в медіа-просторі ширилось таке:

  • ❌ Очільник ГУР Кирило Буданов поранений, його вивезли на лікування в Німеччину
  • ❌ Головнокомандувач ЗСУ вбитий. А якщо ні, то теж за кордоном.
  • ❌ Російські військові знищили кілька установок HIMARS.
  • ❌ Україна інсценувала ракетну атаку на Київ, щоб справити враження на африканську делегацію.
  • ❌ А саму делегацію із Південної Африки під час висадки у Польщі безпідставно «принизили».
  • ❌ Україна продовжує роботу над брудною бомбою.
  • ❌ Україну намагається нажитись на спадку колишнього прем’єра Італії Берлусконі.
  • ❌ Під Києвом знищено п’ять комплексів Рatriot.
  • Бонус: бойові українські комарі та птахи знову в дії!

Детальне спростування цих фейків та маніпуляцій читайте в матеріалі Сhas News Огляд і спростування пропаганди за 15—21 червня.

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