Росіянам знову примарились бойові українські комарі та знищення такої кількості Рatriot, якої у ЗСУ навіть немає

Редакція Сhas News опублікувала черговий тижневий огляд російської пропаганди та її спростування.

З 15 по 21 червня в медіа-просторі ширилось таке:

❌ Очільник ГУР Кирило Буданов поранений, його вивезли на лікування в Німеччину

❌ Головнокомандувач ЗСУ вбитий. А якщо ні, то теж за кордоном.

❌ Російські військові знищили кілька установок HIMARS.

❌ Україна інсценувала ракетну атаку на Київ, щоб справити враження на африканську делегацію.

❌ А саму делегацію із Південної Африки під час висадки у Польщі безпідставно «принизили».

❌ Україна продовжує роботу над брудною бомбою.

❌ Україну намагається нажитись на спадку колишнього прем’єра Італії Берлусконі.

❌ Під Києвом знищено п’ять комплексів Рatriot.

❌ Бонус: бойові українські комарі та птахи знову в дії!

Детальне спростування цих фейків та маніпуляцій читайте в матеріалі Сhas News Огляд і спростування пропаганди за 15—21 червня.

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