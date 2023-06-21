Зеленський розповів, коли перші F-16 можуть прибути до України

Перші винищувачі F-16 можуть прибути до України вже за шість-сім місяців. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю ВВС.

За його словами, Україна потребує американських літаків F-16.

Президент зазначив, що українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах вже у серпні 2023 року, а перші літаки можуть прибути за шість чи сім місяців.

Напередодні подібні терміни озвучив і міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, наші пілоти зможуть опанувати західні винищувачі за чотири місяці, а перші з них варто очікувати на озброєнні ЗСУ не раніше Нового року.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.