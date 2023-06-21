22 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 22 червня

Сьогодні в Україні — День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.

У Хорватії — День антифашистської боротьби.

У Латвії — День пам’яті героїв.

У Республіці Конго — День армії.

В Сальвадорі — День вчителя.

На Гаїті — День президента.

У Франції — Національний день роздумів про донорство та трансплантацію органів.

В Колумбії — День адвоката.

Яке релігійне свято 22 червня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять святителя Кирила Александрійського.

Він народився 376 року в Єгипті у знатній і благочестивій сім’ї, що сповідувала християнської. Дядьком Кирила був патріарх Александрійський Феофіл. Під його керівництвом Кирило отримав чудову освіту, але найбільше прагнув пізнання Святого Письма. Ще в юності Кирило пішов у скит святого Макарія в Нітрійських горах, де провів шість років.

Після цього Феофіл висвятив Кирила на диякона, зарахував до кліру і доручив виголошувати проповіді.

Згодом Кирило став дияконом, а потім і єпископом. Він боровся з єрессю, руйнував язичницькі капища, проповідував християнство. Помер своєю смертю 444 року.

День ангела 22 червня

Іменини в цей день святкують Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.

Які історичні події стались 22 червня

217 до н. е. — Птолемей IV розбив армію Антіоха III у битві під Рафією.

1634 — нідерландський художник Рембрандт одружився зі Саскією ван Ейленбюрх.

1671 — Османська імперія оголосила війну Речі Посполитій.

1675 — англійський король Карл II заснував Гринвіцьку обсерваторію.

1815 — Наполеон Бонапарт востаннє підписав зречення престолу після поразки при Ватерлоо.

1889 — Німеччина першою в Європі запровадила пенсії зі старості.

1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен — Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль «Німеччина».

1915 — австро-німецькі війська звільнили Львів від російських військ.

1940 — Франція підписала капітуляцію перед Третім Рейхом.

1941 — нацистська Німеччина напала на Радянський Союз.

1990 — у Берліні закрили Чекпойнт Чарлі.

Хто народився 22 червня

1757 — Джордж Ванкувер, англійський мореплавець, дослідник узбережжя Північної Америки.

1856 — Генрі Хаггард, англійський письменник.

1898 — Еріх Марія Ремарк, німецький письменник.

1910 — Джон Гант, британський альпініст, керівник першої успішної експедиції на Еверест у 1953 році.

1949 — Меріл Стріп, американська актриса.

1961 — Джиммі Сомервіль, англійський музикант, лідер гуртів Bronski Beat, The Communards.

1962 — Клайд Дрекслер, американський баскетболіст і тренер, олімпійський чемпіон (1992).

1964 — Ден Браун, американський письменник.

1981 — Сергій Притула, український телеведучий, шоумен, політик.

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