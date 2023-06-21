22 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 22 червня
Сьогодні в Україні — День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.
У Хорватії — День антифашистської боротьби.
У Латвії — День пам’яті героїв.
У Республіці Конго — День армії.
В Сальвадорі — День вчителя.
На Гаїті — День президента.
У Франції — Національний день роздумів про донорство та трансплантацію органів.
В Колумбії — День адвоката.
Яке релігійне свято 22 червня
У цей день православні віряни вшановують пам’ять святителя Кирила Александрійського.
Він народився 376 року в Єгипті у знатній і благочестивій сім’ї, що сповідувала християнської. Дядьком Кирила був патріарх Александрійський Феофіл. Під його керівництвом Кирило отримав чудову освіту, але найбільше прагнув пізнання Святого Письма. Ще в юності Кирило пішов у скит святого Макарія в Нітрійських горах, де провів шість років.
Після цього Феофіл висвятив Кирила на диякона, зарахував до кліру і доручив виголошувати проповіді.
Згодом Кирило став дияконом, а потім і єпископом. Він боровся з єрессю, руйнував язичницькі капища, проповідував християнство. Помер своєю смертю 444 року.
День ангела 22 червня
Іменини в цей день святкують Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.
Які історичні події стались 22 червня
217 до н. е. — Птолемей IV розбив армію Антіоха III у битві під Рафією.
1634 — нідерландський художник Рембрандт одружився зі Саскією ван Ейленбюрх.
1671 — Османська імперія оголосила війну Речі Посполитій.
1675 — англійський король Карл II заснував Гринвіцьку обсерваторію.
1815 — Наполеон Бонапарт востаннє підписав зречення престолу після поразки при Ватерлоо.
1889 — Німеччина першою в Європі запровадила пенсії зі старості.
1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен — Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль «Німеччина».
1915 — австро-німецькі війська звільнили Львів від російських військ.
1940 — Франція підписала капітуляцію перед Третім Рейхом.
1941 — нацистська Німеччина напала на Радянський Союз.
1990 — у Берліні закрили Чекпойнт Чарлі.
Хто народився 22 червня
1757 — Джордж Ванкувер, англійський мореплавець, дослідник узбережжя Північної Америки.
1856 — Генрі Хаггард, англійський письменник.
1898 — Еріх Марія Ремарк, німецький письменник.
1910 — Джон Гант, британський альпініст, керівник першої успішної експедиції на Еверест у 1953 році.
1949 — Меріл Стріп, американська актриса.
1961 — Джиммі Сомервіль, англійський музикант, лідер гуртів Bronski Beat, The Communards.
1962 — Клайд Дрекслер, американський баскетболіст і тренер, олімпійський чемпіон (1992).
1964 — Ден Браун, американський письменник.
1981 — Сергій Притула, український телеведучий, шоумен, політик.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.