Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 22 червня

22.06.2023

За минулу добу Сили оборони знищили 650 окупантів, 21 артилерійську систему та гелікоптер Мі-24.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на ранок 22 червня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 222650 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків — 4013 (+7) од,
  • бойових броньованих машин — 7783 (+12) од,
  • артилерійських систем — 3941 (+21) од,
  • РСЗВ — 617 (+2) од,
  • засоби ППО — 376 (+1) од,
  • літаків — 314 (+0) од,
  • гелікоптерів — 307 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3438 (+10),
  • крилаті ракети — 1214 (+0),
  • кораблі  та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6678 (+11) од,
  • спеціальна техніка — 539 (+0).

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