Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 22 червня

За минулу добу Сили оборони знищили 650 окупантів, 21 артилерійську систему та гелікоптер Мі-24.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні втрати ворога станом на ранок 22 червня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 222650 (+650) осіб ліквідовано,
- танків — 4013 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 7783 (+12) од,
- артилерійських систем — 3941 (+21) од,
- РСЗВ — 617 (+2) од,
- засоби ППО — 376 (+1) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 307 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3438 (+10),
- крилаті ракети — 1214 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6678 (+11) од,
- спеціальна техніка — 539 (+0).
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