Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 22 червня

За минулу добу Сили оборони знищили 650 окупантів, 21 артилерійську систему та гелікоптер Мі-24.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на ранок 22 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 222650 (+650) осіб ліквідовано,

танків — 4013 (+7) од,

бойових броньованих машин — 7783 (+12) од,

артилерійських систем — 3941 (+21) од,

РСЗВ — 617 (+2) од,

засоби ППО — 376 (+1) од,

літаків — 314 (+0) од,

гелікоптерів — 307 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3438 (+10),

крилаті ракети — 1214 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6678 (+11) од,

спеціальна техніка — 539 (+0).

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