У Києві в багатоповерхівці стався вибух через витік газу: є загиблі (фото)

У ніч на 22 червня у Дніпровському районі Києва стався вибух у 16-поверховому житловому будинку.

Попередньо, причиною став витік газу, повідомили у КМВА.

Вибух почули близько 3:45 на 7 поверсі, сталося займання. Він зруйнував чотири та пошкодив шість квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

О 08:10 пожежу загасили, але рятувальна операція триває.

Станом на 07:50 відомо про двох загиблих від вибуху, їх знайшли під завалами будинку. Ще четверо людей постраждали, трьох з них госпіталізували. Також врятовано 18 осіб, з усіх квартир евакуювали мешканців.

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