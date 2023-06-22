Уночі росіяни вдарила по Дніпропетровщині та Одещині: наслідки атаки (фото)

У ніч на 22 червня окупанти обстріляли ракетами Дніпропетровську область та дронами Одеську область.

Ворог поцілив у житловий сектор у Криворізькому районі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Жертв серед населення немає.

Також росіяни тричі відкривали вогонь з важкої артилерії по Нікополю. Люди не постраждали. Рятувальники працюють на місцях влучань.

Одещину вночі ворог атакував іранськими безпілотниками типу Shahed-136, три з них знищили сили Протиповітряної оборони.

Втім, один з дронів влучив у складське приміщення. Рятувальники швидко загасили пожежу, люди не постраждали.

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