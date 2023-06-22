Підводний човен «титан»: що відомо про зникнення судна під час екскурсії до «Титаніку»

18 червня підводний апарат «Титан», який віз туристів на екскурсію до уламків «Титаніка», зник в Антантичному океан.

Зниклий човен належить компанії OceanGate, яка організовує на ньому підводні подорожі за $250 тис. Екскурсія мала тривати близько восьми годин, але станом на 22 червня човен ще не знайшли.

Зв’язок із судном перервався через 1 годину 45 хвилин після занурення, інші деталі щодо його зникнення невідомі. Рятувальна операція триває.

Хто перебуває на борту зниклого підводного човна

За даними берегової охорони США, на борту зниклого човна перебуває п’ятеро осіб. Офіційно їх імена не називали.

Зокрема, як пише The Guardian, там був 59-річний британський мільярдер Хеміш Гардінг, глава компанії Action Aviation.

Ще один пасажир — пакистанський бізнесмен 48-річний Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулейман Давуд. Вони також громадяни Британії, МЗС країни на звʼязку із сім’ями зниклих.

Також, за даними ЗМІ, на борту перебуває 77-річний французький дослідник Поль-Анрі Наржоле. Він вже 35 років вивчає «Титанік» і брав участь у інших підводних експедиціях до уламків.

П’ятим членом екіпажу ЗМІ називають Стоктона Раша — він виконавчий директор компанії OceanGate, яка й організовувала це підводне занурення до уламків.

Скільки ще лишається повітря у човні

Зазвичай судно занурюється із запасом кисню на чотири доби. Так, за оцінками представників узбережної охорони, він залишатиметься у човні до п’ятниці, 23 червня. До цього часу рятувальники мають знайти його та підняти на поверхню.

Уламки «Титаніка» знаходяться на глибині близько 3,8 тис. метрів. Тоді як найглибший підводний порятунок стався у 1973 року з підводного човна «Пісес III». При цьому він знаходився на глибині всього 480 метрів.

Як проходять пошуки

21 червня рятувальний канадський літак виявив «підводні шуми» в зоні пошуку зниклого підводного човна, повідомляло CNN.. Це був стукіт з інтервалом у 30 хвилин.

Втім, подальші пошуки «дали негативні результати». Але рятувальники зазначають, що надія на те, що пасажири на борту підводного човна живі, залишається.

Що відомо про підводний човен «Титан»

За даними OceanGate, підводний апарат «Титан» розміром з вантажівку, а його вага понад 10 тонн. Водночас простір для пасажирів човні тісний: довжина лише 6,7 метра, ширина — 2,8 метра, висота — 2,5 метра.

Судно не має GPS під водою, а його рух керується текстовими повідомленнями з поверхневого судна.

Раніше ЗМІ повідомляли, що люк підводного човна перед зануренням був закріплений болтами ззовні. Тому, навіть якщо б він виплив на поверхню, відкрити люк без допомоги пасажири б не змогли. Так, вони можуть дихати тільки киснем на борту човна.

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