Росія готує теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації — Зеленський

Російські окупанти підготували все для теракту на Запорізькій АЕС, який може призвести до викиду радіації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції — терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього», — сказав глава держави.

Він додав, що Україна передає всю наявну інформацію і докази партнерам у Європі, Америці, Китаї, Бразилії, Індії, арабському світі, Африці.

Раніше глава розвідки Кирило Буданов попереджав, що окупанти замінували охолоджувач ЗАЕС.

«Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, велика вірогідність того, що будуть значні проблеми», — сказав очільник розвідки.

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