Журналісти показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова в Іспанії (відео)

Під час війни родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова купила в Іспанії нерухомості та автівок на близько €4,5 млн.

Про це дізнались журналісти-розслідувачі «Української правди».

Так, згідно з даними з витягів іспанського реєстру, його мати володіє маєтком на узбережжі вартістю понад €3 млн, дружина — офісними приміщеннями на головній іспанській вулиці Марбельї поряд з найдорожчими ресторанами та п’ятизірковими готелями.

Біля вілли журналісти помітили електричний мерседес В класу 2022 року, який коштує понад $100 тис. Він також записаний на матір Борисова. Також у тещі посадовця з’явилось авто Toyota Land Cruiser 2023 року.

За даними з реєстрів, усе це майно родина придбала за період повномасштабної війни.

Сам Борисов у розмові з журналістами спочатку стверджував, що його сімʼя не має майна в Іспанії. Але згодом почав казати, що про купівлю нерухомості йому нібито ніхто не розповідав.

Також журналісти помітили за кермом одного із автомобілів родини в Іспанії брата водія військового комісара Михайла Ніколаєва. Він — співробітник Одеського Обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Водночас сам Ніколаєв заперечив, що його брат Ігор працює на родину в Іспанії, також він заявив, що і сам не є водієм Борисова.

Джерела у прикордонній службі стверджують, Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт вже під час війни у 2022-му та вже двічі виїжджав на термін до п’яти місяців. Він виїхав як інвалід третьої групи.

Також в журналісти відшукали в Іспанії вілли Олександра Гереги, власника мережі «Епіцентр» та нардепа. Він володіє двома будинками в передмісті іспанської Валенсії. Там помітили його сина Тараса Герегу.

Крім того, з’ясувалося, що власником компанії Newform Lab став ексголова Фонду держамайна Дмитро Сенніченко, якого розшукує НАБУ. Фірма зареєстрована в житловому комплексі на околиці Валенсії. Виявилось, що там проживає україномовна жінка, але каже, що з Сенніченком не знайома.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.