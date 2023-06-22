Євросоюз виплатив Україні ще €1,5 млрд макрофінансової допомоги

Європейський Союз перерахував Україні черговий транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Кошти допоможуть підтримати надання держпослуг та інфраструктуру України. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС також планує продовжити стабільну фінансову підтримку Києва до 2027 року.

З початку повномасштабної війни це уже 11-й транш макрофінансової допомоги, та п’ятий у 2023 році.

Днем раніше США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $1,3 млрд.

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