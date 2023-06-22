Київ опинився на дні рейтингу найкомфортніших для життя міст світу (фото)

Київ посів 165 місце зі 173 в рейтингу найкомфортніших для життя міст світу Global Liveability Index 2023.

Минулого року українська столиця в списку не фігурувала через початок повномасштабної війни. Однак цього разу знову опинилась у рейтингу, втративши 5,9 пункта через збитки від бойових дій.

Таким чином Київ перебуває у топ-10 найгірших міст світу за придатністю для життя. Поряд в рейтингу знаходяться такі міста як Дуала (Камерун), Хараре (Зімбабве), Дакка (Бангладеш) та Порт-Морсбі (Папуа Нова Гвінея). Замикає рейтинг сирійський Дамаск.

Натомість найкомфортнішим містом вдруге підряд став Відень. Найбільший прогрес продемонстрували міста Азійсько-Тихоокеанського регіону. Веллінгтон піднявся на 35 позицій до 23-го місця, а Окленд — на 25 позицій.

У топ-10 найкращих місту увійшли переважно європейські, канадські та австралійські міста:

Відень;

Копенгаген;

Мельбурн;

Сідней;

Ванкувер;

Цюрих;

Калгарі, Женева;

Торонто;

Осака;

Окленд.

У топ найменш комфортних для життя внесли переважно азійські та африканські міста, а також Київ.

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