Почалась міжнародна робота над Програмою гарантій відновлення України

Міністерство економіки спільно з міжнародними партнерами домовились про початок роботи над створенням Програми гарантій відновлення України (Ukraine Recovery Guarantee Facility).

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Як зазначили GrowHow у пресслужбі міністерства, програма сприятиме забезпеченню страхування приватного сектора від воєнних ризиків. На першому етапі її робота має зосередитись на страхуванні торгових операцій, але згодом буде розширюватись на страхування інвестицій.

Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що основою для відбудови України має стати приватний капітал і що уряд намагається розпочати масштабне відновлення країни не чекаючи закінчення війни.

— Це потребує надійного захисту від воєнних ризиків. Тому ми вітаємо зусилля партнерів, які спрямовані на створення гарантійних механізмів, що допоможуть відновити ринок приватного страхування в Україні. Адже це, своєю чергою, сприятиме залученню інвесторів для відновлення зараз, а також забезпечить довгострокову реконструкцію країни, — додала Юлія Свириденко.

У багатосторонньому листі про наміри між Мінекономіки, ЄБРР, Єврокомісією, Швейцарією, Норвегією та іншими країнами сторони домовились розглянути можливості залучення донорської підтримки, включаючи гранти та інші інструменти розподілу ризиків, а також максимального використання наявної інфраструктури страхової галузі для підтримки створення Програми гарантій відновлення України та надалі її розширення.

Також буде обговорено можливість створення окремої платформи для налагодження діалогу та обміну інформацією між ключовими гравцями страхового ринку.