Росіяни знищили найбільшу бібліотеку Маріуполя

Центральна міська бібліотека ім. Короленка в тимчасово окупованому Маріуполі перетворилася на руїни.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.
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В історичну будівлю в самому центрі міста за адресою вул. Городецька 43 центральна бібліотека переїхала у 2019 році. Сюди перевезли понад 150 тисяч книжок та відкрили сучасний коворкінг, де проводилися зустрічі з діячами культури, книжкові презентації та виставки місцевих митців.
Раніше, у 1905 році, у цій будівлі відкрили перший банк на південному сході України, який забезпечував будівництво маріупольських металургійних заводів «Нікополь» та «Провіданс».
«Але все це було цілеспрямовано знищено росіянами під час блокади міста. Тепер історична будівля більше нагадує руїни», — коментує Маріупольська міська рада.
Маріупольська Центральна міська бібліотека ім. Короленка на початку повномасштабного вторгнення стала для місцевих прихистком від російських ударів. Згодом вона почала зазнавати руйнувань, багато книжок було втрачено. Тоді бібліотека переїхала в Дніпро, де почала знову збирати літературу.
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