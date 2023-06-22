80% українських біженців у Європі проявляють готовність повернутись додому — ООН

За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, 80% людей, які втекли від війни в Україні до Європи, проявляють готовність повернутись додому.

Про це повідомляє The Guardian.

Міжнародний комітет порятунку (IRC) попереджає, що безпечне та добровільне повернення в Україну можливе лише за умови, що люди будуть активно брати участь у відновленні та реконструкції країни.

«Дискусії про відбудову України переважно зосереджені навколо відновлення критичної інфраструктури. IRC закликає міжнародних донорів та владу України змістити акцент та переконатись, що постраждалі від війни люди перебувають в центрі процесу», — сказала Анна Дудинська, старша співробітниця з питань політики.

У 2023 році кількість вимушено переселених людей у світі сягнула рекордних 110 млн осіб за рахунок бойових дій в Україні та Судані.

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